İstanbul Valiliğinden Tekne Kazasıyla İlgili Açıklama

İstanbul Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında meydana gelen kazada batan teknedeki 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında saat 16.00 sıralarında Portekiz bandralı As Rosaıla adlı gemi içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışma başlattı. Çalışmalarda batan balıkçı teknesindeki bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 2 kişi de kurtarıldı. Kurtarılan 2 kişiden biri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada ise "Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörü, KEGM-8 ve Tahliyesi-1 botu ile balıkadamlar olay bölgesine ivedilikle sevk edilmiştir. Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır. Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

Vira Haber