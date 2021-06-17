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Boğaz’da balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü

Boğaz’da balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü

Yavuz Sultan Köprüsü altında içinde 3 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine AS ROSAILA adlı gemi çarptı. Balıkçı teknesindeki 1 kişinin öldüğü açıklandı. Kurtarılan iki kişiden birinin ise hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi” dedi.

Ekiplerin çalışması sonucu denize düşen 2 kişi kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kurtarılanlardan biri hastaneye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği’nden kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi.

* Bugün saat 16.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile bir balıkçı teknesinin çarpıştığı bildirilmiştir.

* Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü KURTARMA-12 ve MEHMETÇİK römorkörü, KEGM-8 ve TAHLİSİYE-1 botu ile balıkadamlar olay bölgesine ivedilikle sevk edilmiştir.

* Olay bölgesinde ekiplerimizce yürütülen çalışmalarda; batan balıkçı teknesinden bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, iki kişi kurtarılmıştır.

* Kurtarılan iki kişiden biri hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.

Vira Haber

 

 

 

 

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