Türk Loydu, Paris MoU başarısını sürdürüyor

Liman Devleti Kontrol (PSC) rejimleri arasında dünyanın en önemlisi olarak değerlendirilen Paris Liman Devleti Kontrolü Mutabakatı (Paris MoU) tarafından yayınlanan ve 2018 - 2020 yıllarını kapsayan liman devleti kontrol sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan “Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Performans Tablosu” duyuruldu.

Tüm dünya klas kuruluşlarının yer aldığı listede Türk Loydu, son 16 yıldır aralıksız yer aldığı “Yüksek Performans” kategorisindeki konumunu bu yıl da korudu.

Türk Loydu, aralarında IACS üyesi kuruluşların da bulunduğu birçok iddialı uluslararası klas kuruluşunu geride bırakmayı başararak filo izleme uygulamaları ile her geçen sene kalite standartlarını ve hizmet kalitesini arttırmaya devam ettiğini bir kez daha kanıtladı.

Liman devletleri tarafından yapılan kontrollerde “Yüksek Performanslı Klas Kuruluşları” arasında altı yıldır filosunda hiç tutulma yaşanmayan yegane klas kuruluşu olarak tüm dikkatleri üstüne toplayan Türk Loydu; bu performansı ile Türk Bayrağının Paris MoU Beyaz Bayrak listesindeki yerinin 16. sıraya yükselmesine katkı sağlamış oldu.

Türk Loydu’nun Paris MoU tarafından “Yüksek Performans” olarak duyurulması ve liman devleti kontrolleri konusunda sahip olduğu tecrübe ve uzmanlık sonucunda Türk Loydu klasında bulunan gemiler, güvenli görüldüklerinden Paris MoU üyesi ülkelerin limanlarında daha az denetleniyor.

Türk Loydu’nun Paris MoU başarısı hakkında bir değerlendirme yapan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, “Paris MoU’nun Yüksek Performans tablosunda son 16 yıldır her yıl yer alan Türk Loydu, geliştirmiş olduğu tamamen dijital Filo İzleme ve Risk Değerlendirme uygulamaları ile her sene olduğu gibi bu sene de yüksek kalite standartları ve üstün hizmet performansını korumayı başardı. Bu performansı ile IACS üyesi birçok klas kuruluşunu geride bırakan Türk Loydu, Paris MoU’da yüksek Performanslı Klas Kuruluşu konumunu bir kez daha tescillemiş oldu. Türk Loydu olarak; yayınladığımız analiz raporları, her yıl daha da geliştirdiğimiz filo izleme uygulamalarımız, Liman Devleti Kontrolleri konusunda sahip olduğumuz tecrübe ve uzmanlık sonucunda 16 yıldır kesintisiz bir şekilde yüksek performans göstererek, günümüzde dijital teknolojiler ve inovatif gelişmeler ile hızla şekil değiştiren denizcilik sektörüne uyum sağlayan ve hatta önderlik eden öncü kuruluşlardan biri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Vira Haber