İstanbul ve İskenderun’da 5 Okul “Mavi Okul” Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzaladığı “Deniz ve Su Kaynakları Projesi” protokolü çerçevesinde İstanbul ve İskenderun’da 5 okul “Mavi Okul” unvanı kazandı. Proje kapsamında eğitimlerle 8 bin 507 öğrenci ve 778 öğretmene ulaşıldı. İki yıl sürecek olan projenin ilk yıl kapanış etkinliği 12 Haziran’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğrencilerin hazırladığı birbirinden renkli gösterilerle gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın imzaladığı “Deniz ve Su Kaynakları Projesi” protokolü kapsamında 8 bin 507 öğrenci ve 778 öğretmene deniz ve su kaynaklarının önemi, iklim değişikliği, Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi eğitimleri verildi. Proje çerçevesinde İstanbul ve İskenderun’da 5 okul Mavi Okul unvanını kazanırken bu okullarda Mavi Kütüphane kurularak deniz ekosistemi, sıfır atık, iklim değişikliği hakkında 500 kitap, geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kitaplıklara yerleştirildi. İki yıl sürecek projenin ilk yıl kapanış etkinliği 12 Haziran’da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde geçekleştirildi. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, okul yöneticileri, öğretmenler ve 300 proje öğrenci katıldı.

Hedef 200 okula ulaşmak

Projenin birinci yılında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün belirlediği İstanbul’da Beşiktaş Cumhuriyet Ortaokulu, Çapa İlkokulu, Fatih Son Kale Anadolum Anaokulu, Üsküdar Hattat İsmail Hakkı İlkokulu öğrencileri ürettikleri eserleri kapanış programında sergilediler. Hatay İskenderun Hanife Uysal Ortaokulu öğrencileri ise proje çalışmalarını hazırladıkları kısa video ile paylaştılar. Anaokul, ilk ve ortaokul seviyelerindeki öğrenciler, Mavi Okul eğitimlerini tamamladıktan sonra akran eğitimleri alarak, kıyı temizlikleri yaptılar, resim ve geri dönüşüm eserleri üreterek, projeler gerçekleştirdiler.

Deniz ve Su Kaynakları Projesi protokolü çerçevesinde belirlenen Mavi Okul’larda yüz yüze ve çevrim içi eğitimlerle öğrenci, öğretmenler ve okul yöneticilerine ulaşıldı. İki yıl sürecek projede ülke genelinde 200 okulda 34 bin 553 öğrenci ve 1050 öğretmene ulaşılması hedefleniyor. Projenin ikinci yıl duraklarının Edirne ve Van olması planlanıyor.

Mavi Okul Hakkında :

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile DenizTemiz Derneği/ TURMEPA arasında 7 ildeki (Antalya, Edirne, İstanbul, İzmir, Muğla, Samsun, Van) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne (TEGM) bağlı okullardaki öğrencilerin Deniz ve Su Okuryazarlığı özelinde (Sıfır Atık, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, deniz ekosistemi-biyoçeşitlilik, plastik kirliliği ve iklim değişikliği) hibrit eğitimler, etkinlikler, projeler ve işbirliklerine ilişkin usul ve esasları kapsayan protokole uygun olarak belirlenen okullarda başlatılmıştır.

Mavi Okul olarak belirlenen kurumlarda “Deniz ve Su Kaynakları Okuryazarlığı”, “İklim Değişikliği”, “Sıfır Atık” ve “Sıfır Atık Mavi” ile ilgili hibrit eğitim, atölye ve proje çalışmaları tüm yıl boyunca devam etmiştir. Protokol kapsamındaki şartları yerine gertiren ve eğitimlerini tamamlayan okullar Mavi Okul olmaya hak kazanmaktadır. TEGM tarafından onaylanan Mavi Okul tabelası okullara asılır.

Vira Haber