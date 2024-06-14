Okyanus Misyonu’na Katkılarından Dolayı Dört Liman Ödül Aldı

Atina'da düzenlenen “9. Okyanuslarımız Konferansı”nda, Antwerp-Bruges, Ravenna, Heraklion ve Galataport Limanları’nın Okyanus Misyonu’na sağladıkları katkılardan ötürü üç kategoride ödül kazandıkları açıklandı. Ödüller, Okyanus Misyonu – Akdeniz Deniz Feneri Koordinasyon ve Destek Eylemi (CSA) projesi BlueMissionMed işbirliğiyle sahiplerini buldu.

Kategoriler ve kazananlar şu şekildedir:

Kategori 1: Bina, Tasarım, İnşaat veya Teknik Sürdürülebilirlik Çözümleri

Kazanan: Antwerp-Bruges Limanı (Belçika)

Liman, proaktif liman suyu seviyesi yönetimi, su tasarrufu için işbirliği ve su kalitesi ile biyolojik çeşitliliği artırmaya yönelik önlemler dahil olmak üzere önemli girişimlerle tüm operasyonlarında sürdürülebilirliğe olan bağlılığıyla tanınmaktadır.

Kategori 2: Sosyal, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Topluluk ve Liman Bağlantısı

Kazanan: Ravenna Limanı (İtalya)

Şehrin yeşil dönüşümünü destekleyen vizyoner stratejileriyle göz önünde olan Liman’ın temel eylemleri arasında yeşil bir liman ve enerji merkezinin geliştirilmesi, deniz parkının oluşturulması ve sürdürülebilir mobilite girişimleri yer almaktadır.

Kategori 3: Çevre Bilincine Sahip Girişimci ve Kişiler

Kazananlar (eşit olarak): Heraklion Limanı (Yunanistan) ve Galataport (Türkiye)

Her iki liman da denizcilik endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları ilerletme konusundaki kararlılıkları ve yenilikçilikleri sayesinde küresel birer örnek teşkil etmektedir.

Ödüller ve Misyon hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Vira Haber