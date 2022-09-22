İstanbul'a 7 Yeni Deniz Yolu Hattı Geliyor

İstanbul’da, deniz ulaşımının yaygınlaştırılması ve toplu taşıma entegrasyonunun sağlanması amacıyla 7 yeni deniz hattı oluşturulacak. UKOME’den oybirliğiyle geçen kararla Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç’te kıyıya paralel ve iki kıtayı birleştiren yeni seferler konulacak.

İBB, her iki yakadaki raylı sistem ve otobüs taşımacılığını entegre etmek amacıyla UKOME’ye 7 ayrı yeni deniz hattı oluşturulması teklifi sundu. İstanbul’daki ulaşımda denizin payını artıracak teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

İstanbul’da 48 hatta yapılan deniz yolu seferleriyle günlük ortalama 230 bin yolcu taşınıyor. Eklenecek 7 yeni hatla kısa vadede deniz yolculuğunun yüzde 17 artırılarak bu sayının 270 bine çıkartılması hedefleniyor.

İSTANBUL’DA DENİZ ULAŞIMINA EKLENECEK YENİ HATLAR ŞUNLAR:

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp

Avcılar-Bakırköy-Kadıköy

Avcılar-Bostancı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada

Çengelköy-Kabataş

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş