Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi.
TCMB açıklamasında, "Temmuz başından bu yana öncü göstergeler zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümede bir yavaşlamaya işaret etmektedir." denildi.
Açıklamada, "Son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının ilan edilen makro ihtiyati tedbirlerin katkısıyla geldiği denge yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
TCMB'den, "Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını güçlendirmeye devam edecektir." açıklaması yapıldı.
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Etiketler : merkez bankası, faiz kararı
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