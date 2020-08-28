İstanbul'a Gelmek İçin Yola Çıkan Gemi Karaya Oturdu
Mersin'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan Messila isimli kargo gemisi karaya oturdu
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Mersin'den İstanbul'a gitmek için yola çıkan 'Messila' isimli kargo gemisi Tilos Adası'nda karaya oturdu.
Gemide bulunan 13 mürettebatın kurtarıldığı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Öte yandan Kazada herhangi bir çevre kirliliği yaşanmadığı öğrenildi.
GEMİNİN ROTASI İSTANBUL'DU
Yunanistan’ın Tilos Adası’nın doğusunda karaya oturan ‘Messila’ isimli kargo gemisinin rotasının İstanbul olduğu ortaya çıktı .
145.63 metre uzunluğunda, 18.36 metre genişliğindeki Panama bayraklı gemide ciddi hasar meydana geldi.
2004 yılında inşa edilen gemide bulunan mürettebatın kurtarıldığı belirtilirken kazada herhangi bir çevre kirliliği yaşanmadığı ifade edildi.
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Etiketler : Gemi, Yunanistan, İstanbul
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