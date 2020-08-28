Yat Sahibi Zenginlerin Yeni Tercihi Türkiye

Yat sahibi zenginlerin gözünden düşen İspanya ve Fransa’nın yerini Türkiye aldı. Bloomberg tarafından yayınlanan araştırmaya göre, bu ülkelerde artan koronavirüs vaka sayıları sebebiyle milyarderler, deniz ve güzel sahillere sahip alternatif Avrupa yollarına yöneldi.

İspanya geçen yıla göre bu yaz 26, Fransa ise 16 daha az yat ağırladı. Eylül ayındaki Cannes Yatçılık Festivali'nin iptal edilmesinin ardından Fransa'daki yat ziyaretçi sayısının daha da düşmesi bekleniyor.

Buna karşılık, Hırvatistan, Türkiye ve Yunanistan'daki yat sayısı son üç yılın en yüksek seviyesinde. Hırvatistan’da bu sene 2019’a göre fazladan 25, Türkiye’de 12 ve Yunanistan da ise 10 yat ziyaretçisi var.

TÜRKİYE YENİ GÖZDE

Bir zamanlar 'Rusya’nın zenginleri için bir oyun alanı' olarak kabul edilen Türkiye’nin artık dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler tarafından tercih edilmesi dikkat çekti.

Temmuz ayında, Orta Doğulu bir milyarderin sahibi olduğu “Şehrazat” isimli yat, Bodrum'a demir attı. Alman tersanesi Lürssen tarafından inşa edilen 140 metrelik Şehrazat, dünyanın en büyük süper yatlarından biri.

Vira Haber