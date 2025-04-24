İstanbul’da 6.2 Büyüklüğünde Deprem

Çevre illerde de hissedilen depremin ardından saat 12.51'de Büyükçekmece'de 5,9 büyüklüğünde, saat 13.02'de Büyükçekmece'de 4,9 büyüklüğünde, yine 13.02'de aynı bölgede 4,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Yurttaşlar, panikle kendilerini sokaklara atarken Sağlık Bakanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi ve hastanelere herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini açıkladı.

Depremin ardından telefon ve internet erişim sorunu yaşandı.

AFAD da depremin ardından uyarılar içeren bir açıklama yayınladı.

AFAD'ın açıklamasında, “Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin, riskli binaların çevresinde bulunmayın, haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın, resmi birimlerin uyarılarını takip edin, hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının, telefon görüşmenizi olabildiğince kısa tutun” uyarılarına yer verildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da korkutan depremin ardından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “6.2 büyüklüğünde önemli bir deprem yaşadık. Tüm kurumlar sahada, arama ve tarama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da 112'de tüm kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerle teyitleşme çalışması yapıyoruz. Birimler teyakkuz halinde. Şu ana kadar yıkık bir bina ihbarı almadık. Binada çatlama var diye ihbarlar var. Süratle o binalara gidip tespitleri yapacağız. Hastanelerde de süreci Sağlık Bakanımız takip ediyor. Artçı sarsıntılarda vatandaşlardan ricamız tedbirli olmamız gerekiyor” dedi.

İBB’den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, yetkili kurumlar dışındaki açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini, saat 14.10 itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını bildirdi. Aslan, "Herhangi bir yaralanma, vefat, yıkımımız yok" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz fayı üzerinde

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde depremin ardından açıklama yaptı.

Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor" ifadelerini kullandı.

Görür'ün yaptığı açıklama şöyle:

“İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak. Deprem, deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.”

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bu küçümsenmeyecek bir deprem

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son yaşanan sarsıntılarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halk TV canlı yayınında konuşan Ercan, 6.2 büyüklüğündeki depremin, Kuzey Anadolu Fayı'nın Trakya kolu üzerinde, Silivri–Marmara Ereğlisi açıklarında meydana geldiğini belirtti.

Ercan, “Bu küçümsenmeyecek bir deprem. İstanbul’da yıkım eşiği 4.4’ten sonra başlar. Bu noktada yaşanan deprem, büyük İstanbul depreminin habercisi olabilir ama onun yerini tutmaz. Beklediğimiz büyük deprem 7-7.2 büyüklüğündedir” ifadelerini kullandı.

Depremin oldukça sığ olduğunu ve bu nedenle geniş bir bölgede hissedildiğini söyleyen Ercan, “İzmir’e kadar duyuldu. Çünkü doğu-batı doğrultusunda sağ atımlı bir kırık harekete geçti. Bu hareketin, Kuzey Anadolu Fayı üzerindeki Trakya kolunda gerçekleştiğini düşünüyoruz” dedi.

“1-2 defa daha sarsılacağız”

Bugün ve önümüzdeki günlerde yeni sarsıntıların yaşanabileceğini söyleyen Ercan, “Bir hafta içinde 1-2 defa daha sarsılacağız. Bu depremin artçıları yaklaşık 5.2 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Bu sarsıntılar korkutucu olabilir ama yıkıcı etki beklemiyoruz” diye konuştu.

Ercan, sarsıntının yaklaşık 6-6,5 kilometrelik bir kırılma ile gerçekleştiğini tahmin ettiğini belirtti. Ayrıca İstanbul açıklarında iki ayrı fay kolunun bulunduğunu hatırlatarak, bu depremin beklenen İstanbul depremini ne geciktireceğini ne de büyüklüğünü küçülteceğini ifade etti.

“Hiroşima’ya atılan bomba kadar enerji boşaldı”

Yaşanan depremin enerjisine ilişkin çarpıcı bir benzetme yapan Ercan, “Bu büyüklükteki depremde Hiroşima’ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması yaşandı. Ancak bu, ana depremi geciktirmez. Sadece bölgesel bir stresin boşalmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır bu tür yerel depremlerin ana kırılma öncesi yaşanabileceğini söylediğini belirten Prof. Dr. Ercan, bu tür öncü sarsıntıların, büyük İstanbul depreminin işaret fişekleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Vira Haber