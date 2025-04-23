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Samsun'da 1 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da 1 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Samsun'da durdurulan araçta yapılan aramada 1 ton 300 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kavak ilçesi Hacılı mevkiinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 ton 300 kilogram kaçak avlanmış kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakılırken olayla ilgili 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

Vira Haber


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