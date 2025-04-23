Samsun'da 1 Ton 300 Kilo Kaçak Midye Ele Geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Kavak ilçesi Hacılı mevkiinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 ton 300 kilogram kaçak avlanmış kum şırlanı (midye) ele geçirildi. Ele geçirilen midyeler yeniden denize bırakılırken olayla ilgili 1 şahıs hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 37 bin 770 TL idari para cezası uygulandı.

Vira Haber