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İstanbul'da balıkçı teknelerine yönelik denetim

İstanbul'da balıkçı teknelerine yönelik denetim

Denetimler kapsamında, Şile'de uygunsuzluk tespit edilen 2 balıkçı teknesi ile Silivri'de ışıklı avcılık kurallarına aykırı olarak faaliyet gösteren 1 balıkçı teknesine yönelik idari para cezası uygulandı

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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, Şile ve Silivri'de "Su Ürünleri Av Yasakları" denetimleri gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetimlere Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de destek verdi.

Denetimler kapsamında, Şile'de 20 balıkçı teknesinde ürün ve av araçları incelendi. Uygunsuzluk tespit edilen 2 balıkçı teknesine idari para cezası uygulandı ve 25 kasa balığa el konuldu.

Silivri'de koruma kontrol teknesi ile yapılan denetimlerde ise ışıklı avcılık kurallarına aykırı olarak faaliyet gösteren 1 balıkçı teknesine idari para cezası uygulanarak, yasa dışı ışık kaynaklarına el konuldu ve özel avcılık belgesi iptal edildi.

"Su Ürünleri Av Yasakları" denetimleri yıl boyunca devam edecek.

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Vira Haber

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