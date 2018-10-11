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Kruvaziyer gemisi Michael Kasırgası'na yakalandı

Kruvaziyer gemisi Michael Kasırgası'na yakalandı

Küba'ya gitmekte olan bir kruvaziyer gemisi Florida'ya yaklaşan Michael Kasırgası'na yakalandı. Kruvaziyer gemisinde bulunan bir yolcu tarafından çekilen görüntüler şiddetli yağmur ve fırtına olduğunu gösteriyor.

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MS Empress of the Seas adlı kruvaziyer salı günü Küba'nın Havana kentine doğru yol aldığı sırada Michael Kasırgası'na yakalandı. Şiddetli fırtına ve dalgalar nedeniyle gemi Küba açıklarında demirledi.

Gittikçe hızını artıran Michael Kasırgası'nın 4'üncü kategoriye yükseldiği açıklanmıştı. Kasırga, Florida'nın sahil kesimlerini etkisi altına almaya başladı. Kıyı kesimlerde yaşayan binlerce kişi tahliye edilmişti.

Eylül ayında ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgasında 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Vira Haber

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