İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 52 seviyesinde

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında yüzde 31 olan su seviyesi 2021 yılının Eylül ayında yüzde 52 seviyesinde ancak son 8 ayda en düşük seviyeye indi.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 81,46

Pabuçdere barajı: yüzde 2,85

Sazlıdere barajı: yüzde 25,9

Büyükçekmece barajı: yüzde 47,35

Alibey barajı: yüzde 21,56

Terkos barajı: yüzde 58,38

Kazandere barajı: yüzde 7,09

Elmalı barajı: yüzde 63,54

Darlık barajı: yüzde 52,97

Istrancalar barajı: yüzde 28,46

Vira Haber