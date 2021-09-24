İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 52 seviyesinde
Sonbahar aylarının başlamasıyla sıcak hava yerini yağışa bıraktı ancak İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52 ile son 8 ayın en düşük seviyesine düştü.
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında yüzde 31 olan su seviyesi 2021 yılının Eylül ayında yüzde 52 seviyesinde ancak son 8 ayda en düşük seviyeye indi.
BARAJLARDA DOLULUK ORANI
İstanbul’da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 29,59 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;
Ömerli barajı: yüzde 81,46
Pabuçdere barajı: yüzde 2,85
Sazlıdere barajı: yüzde 25,9
Büyükçekmece barajı: yüzde 47,35
Alibey barajı: yüzde 21,56
Terkos barajı: yüzde 58,38
Kazandere barajı: yüzde 7,09
Elmalı barajı: yüzde 63,54
Darlık barajı: yüzde 52,97
Istrancalar barajı: yüzde 28,46
Vira Haber
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