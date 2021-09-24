TÜRKKAPDER'in 37. Genel Kurulu yenilenecek

Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği (TÜRKKAPDER) 31 Temmuz tarihinde yapılan 37. Genel Kurulu'nu "tespit edilen eksikliklerden dolayı" 9 Ekim'de yenileyeceğini duyurdu.

TÜRKKAPDER, tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

“Sayın üyelelerimiz,

Derneğimizin 31 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 37. Olağan Genel Kurulu’nda tespit edilen eksikliklerden dolayı yönetim kurulu, denetim kurulu ve Türkiye Denizcilik Federasyonu üyelerinin seçimi 9 Ekim 2021 tarihinde saat 13:00’da Kadıköy Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi’nde, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 16 Ekim 2021 tarihinde Üsküdar Belediyesi Boğaziçi Yaşam Merkezi Kirazlıtepe Konferans Salonu (Kirazlıtepe Fıstıklık Bayır Sokak No : 70 Üsküdar) adresinde saat 13.00’da çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurulumuza katılımlarınızı bekliyoruz.”

Vira Haber