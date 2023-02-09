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İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri Yapılamıyor

İstanbul'da Bazı Vapur Seferleri Yapılamıyor

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor.

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Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş (Moda İskelesi uğraması) ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferlerinin iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmelerin yaşanabildiği kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre de olumsuz hava koşulları nedeniyle 07.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 07.05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09.00 Pendik-Yalova, 12.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 13.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova, 13.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı, 14.50 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 16:00 kalkışlı Pendik-Yalova, 17.15 kalkışlı Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.00 kalkışlı Pendik-Yalova, 19.00 kalkışlı Yalova-Pendik, 19.00 kalkışlı Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 19.45 kalkışlı Yalova-Yenikapı ile 19.45 kalkışlı Yenikapı-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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