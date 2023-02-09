İstanbul N Gemisi ve Lider İlyas Gemisi İskenderun'a Doğru Yola Çıktı

Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul N gemisi, Ambarlı Limanı'ndan, Lider İlyas gemisi Pendik Anadoluport Limanı'ndan İskenderun'a yola çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nin yaptığı açıklama şöyle:

Koordinasyonumuzda yüklenen İstanbul N gemisi yüklenen 1 eskavatör, 1 kepçe, 1 forklift, 41 tır, 2 tır dorsesi, 1 kırkayak, 1 kamyon, 2 kamyonet, 8 kepçe operatörü, 80 araç şoförü ve insani yardım malzemesi ile İstanbul Ambarlı Limanından İskenderun'a yola çıktı.

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yardım malzemesi ve makine ekipmanları yüklenen Lider İlyas gemisi 16 adet eskavatör, 4 adet gıda ve ihtiyaç malzemesi yüklü tır, 5 adet JCB ve 1 adet vinç yükü ile İstanbul'dan İskenderun'a doğru yola çıktı.

