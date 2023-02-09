Sarayburnu Açıklarında Arızalanan Kimyasal Madde Yüklü Tanker Kurtarıldı
Kocaeli'den Tirebolu'ya seyir halindeyken Sarayburnu açıklarında arızalanan kimyasal madde yüklü tanker, emniyetle Küçükçekmece Demir Sahası'na götürüldü.
A+A-
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocaeli'den Tirebolu'ya seyir halindeki 153 metre boyundaki "T. ELINOR" adlı kimyasal madde yüklü tankerin Sarayburnu açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde tankerin, Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.
Bu haber toplam 62 defa okunmuştur
Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.