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Sarayburnu Açıklarında Arızalanan Kimyasal Madde Yüklü Tanker Kurtarıldı

Sarayburnu Açıklarında Arızalanan Kimyasal Madde Yüklü Tanker Kurtarıldı

Kocaeli'den Tirebolu'ya seyir halindeyken Sarayburnu açıklarında arızalanan kimyasal madde yüklü tanker, emniyetle Küçükçekmece Demir Sahası'na götürüldü.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kocaeli'den Tirebolu'ya seyir halindeki 153 metre boyundaki "T. ELINOR" adlı kimyasal madde yüklü tankerin Sarayburnu açıklarında makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-7 römorkörü refakatinde tankerin, Küçükçekmece Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği duyuruldu.

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