İstanbul’da Bir Gemi Karaya Oturdu

İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan tankerdeki 11 kişilik mürettebat, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

"Kadriye Ana" isimli Türkiye bandıralı tanker, lodos nedeniyle kıyıya sürüklendi.

Karaya oturan gemideki 11 kişilik mürettebat mahsur kaldı.

Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla karayla gemi arasında kurulan düzenekle mahsur kalan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Olayda yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

Ekipler tankeri kurtarmak için rüzgarın kesilmesini bekliyor

Gemi, gece boyu etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle kıyıya tamamen yanaştı. Fırtınanın etkisiyle denizde yoğun dalgalar oluşurken Kıyı Emniyeti ekipleri, havanın sakinleşmesinin ardından tankere müdahale edecek. Gemi, kurtarma çalışmasının ardından buradan alınıp uygun bir alana çekilecek.

"Kadriye Ana" isimli tankerin 1637 groston ağırlığında, 80 metre uzunluğunda, 11,5 metre genişliğinde olduğu ve 600 ton dizel yakıt taşıdığı öğrenildi.

Vira Haber