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İstanbul'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İstanbul'da Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiliyor

 İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

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Fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

Vira Haber

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