İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi

Kentteki olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.

Vira Haber