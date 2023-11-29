İzmir'de Vapur Seferleri İptal Edildi
İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferlerine ara verildi.
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Kentteki olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açtı.
İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 09.20 itibarıyla tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." bilgisi verildi.
Vira Haber
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Etiketler : İzmir, Vapur, Olumsuz Hava Koşulları, Vapur
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