İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu
Şehir Hatları, Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksilerin ücretleri belli oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu İBB Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
UKOME toplantısının gündem maddelerinden biri de Deniz Taksi ücretlerinin belirlenmesiydi. Toplum Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün sunduğu teklifte, Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira istendi. Toplantıda teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de yine aynı ücret tarifesi geçerli olacak.
Vira Haber
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Etiketler : deniz taksi, ibb
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