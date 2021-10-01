Lübnan ülkedeki balık zenginliğini keşfetmek için çalışma başlattı

Resmi medya ajansında yer alan haberde, 11 gün boyunca Lübnan kıyılarının tamamında yaklaşık 45 balıkçılık operasyonu yapılacağı ve 10 metre ile 700 metre arasında değişen derinliklerde numune toplamak amacıyla çalışmanın devam edeceği belirtildi.

Beyrut limanında düzenlenen törene Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hac Hassan, ​Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcisi Etienne Kerim ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nden Menderes Aydın'ın katıldığı bildirildi.

Törende konuşan Hassan, yapılacak çalışmanın yeni balık kapasitesinin ortaya çıkarılmasına yardımcı olacağını söyledi.

Menderes Aydın ise, "FAO'nun talebi üzerine yürüttüğümüz bu çalışma, Lübnan'da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Söz konusu araştırma bölge ülkeleri arasındaki güçlü iş birliğini yansıtmaktadır." dedi.

Lübnan'daki balıkçılık sektörünün yıllık hacminin 3 bin 280 ton olduğu ve bu sektörden elde edilen toplam gelirin ise yaklaşık 14 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Vira Haber