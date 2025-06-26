İstanbul'da Deniz Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirildi. Toplantıda, deniz ulaşımıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı.

İBB'nin teklifi doğrultusunda deniz taksi ücretlerine yüzde 19,04 ile yüzde 275 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte, 420 lira olan açılış ve ilk mil ücreti yüzde 19,04 artışla 500 liraya yükseltildi.

Ayrıca, mevcut tarifede mil bazında kademeli olarak uygulanan taşıma ücretleri iptal edilerek tek tarife sistemine geçildi. Buna göre; 1-4 mil arası 310 lira, 4-8 mil arası 250 lira ve 8-16 mil arası 200 lira olan ücretler kaldırılarak, bu mesafelerin tamamı için tek taşıma ücreti 750 lira olarak belirlendi.

Bu düzenlemeyle birlikte özellikle 8-16 mil arası taşıma ücretine yüzde 275 oranında zam yapılmış oldu. Yeni ücret tarifesinin önümüzdeki günlerde uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Vira Haber