Bandırma'da Levrek Balıklarında Görülen Hastalıklara Karşı Aşı Çalışması

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Su Ürünleri Araştırma ve Üretim Tesisi'nde, TAGEM-ARGE desteğiyle yürütülen "Levrek Balıklarında Vibriozis ve Fotobakteriyozise (Pasteurellozis) Karşı GMP Standartlarında Kombine Aşı Geliştirilmesi ve Üretilmesi" projesi kapsamında geliştirilen aşıların güvenlik denemeleri tamamlandı.

Enstitü Müdürü Kerim Kılınç, Prof. Dr. Soner Altun, Prof. Dr. Kadir Serdar Diker ve ATAFEN teknik ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen teknik ziyarette, test verileri değerlendirildi ve projeye yönelik planlamalar yapıldı.

Geliştirilen aşının, balık sağlığı ve üretimde sürdürülebilirlik açısından uygulamaya alınması hedefleniyor.

Vira Haber