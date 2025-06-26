Dinar’da Baraj ve Göletlere 205 Bin Yavru Balık Salındı
Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesindeki baraj ve göletlere 205 bin yavru balık salımı yapıldı.
A+A-
Konuyla ilgili Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı göl ve göletlerimizde proje kapsamında balıklandırma çalışması yapıldı. Bu proje ile balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda göl ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı, dengeli şekilde su ürünlerine ulaşması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 38 defa okunmuştur
Etiketler : Dinar, Baraj, Göl, Gölet, Yavru Balık
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.