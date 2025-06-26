Dinar’da Baraj ve Göletlere 205 Bin Yavru Balık Salındı

Konuyla ilgili Dinar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlçemize bağlı göl ve göletlerimizde proje kapsamında balıklandırma çalışması yapıldı. Bu proje ile balık popülasyonlarının desteklenmesi ve aynı zamanda göl ekosisteminin canlı tutulmasıyla birlikte yöre halkının ve gelecek nesillerin sağlıklı, dengeli şekilde su ürünlerine ulaşması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

Vira Haber