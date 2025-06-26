Master Yüzücüler 38,5 Kilometre Kulaç Atacak

Altı gün sürecek olan etkinlikte master yüzücüler, Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndan Pamucak Sahili’ne kadar olan kıyı şeridi boyunca toplam 38,5 kilometre kulaç atacak.

Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesiyle denizlerde elde edilen haklara dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğin ilk gününde, Kuşadası Master Yüzücüler Grubu üyeleri, Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda bulunan Karasu Koyu’ndan başlayıp, yaklaşık 8 kilometre yüzdü. Etkinlikte, güvenlik açısından yüzücülere Sahil Güvenlik ekipleri de eşlik etti. Pamucak sahilinin başlangıç noktasında sona erecek olan yüzme etkinliği, Perşembe günü (yarın) Güzelçamlı-Sevgi plajı etabıyla devam edecek.



Vira Haber