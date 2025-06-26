Uzakrota, 2025 Zirve Maratonuna Kuala Lumpur’dan Başladı

Turkish Airlines, Tourism Malaysia, Nexus DMC ve Tourmania sponsorluğunda Novotel Kuala Lumpur’da toplanan zirve, Asya’dan Ortadoğu’ya uzanan coğrafyada aktif rol alan 500’ü aşkın turizm profesyonelini bir araya getirdi. Zirveye ayrıca Malezya Turizm Bakanlığı temsilcilerinin de aralarında yer aldığı 30 konuşmacı katıldı.

4 milyar nüfusa açılan kapı

Lokal markaları birbirleriyle buluşturarak dünya çapında bir seyahat köprüsü kurduklarını kaydeden Uzakrota Kurucusu Gökhan Erdoğan; 2025 zirve rotasında Malezya’nın önemini şöyle açıkladı: ‘’Malezya’yı Türkiye ile tarihi ve kültürel olarak yakın ilişkisinin olmasından dolayı ilk durak olarak seçtik; Asya bölgesindeki 4 milyar nüfusa ulaşmamızı sağlayacak bir kale olarak görüyoruz. Ülkede yaşayan Malay, Hintli ve Çinli nüfus üzerinden Malezya, Endonezya, Singapur, Çin, Kore ve Hindistan pazarları ile direkt olarak bağlantı sağlamış olduk. Malezya'daki etkinliğimiz sonrasında yeni iş birliklerine imza attık; bölgeden Tiket.com, Yanolja, Trinidad Holdings, Nuh Travel, Nexus DMC, Cleartrip ve Trip.com gibi seyahat pazarının önemli markalarını İstanbul'a getiriyoruz.’’

30 Eylül’de Dubai, 28 Kasım’da İstanbul

Gökhan Erdoğan, Malezya’dan sonraki 2025 zirve rotasına dair şu bilgileri verdi: ‘’Malezya Kuala Lumpur’da 2025 zirve yolculuğumuza başladık. 30 Eylül’de Dubai, 28 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşecek zirvelerimizde dünyanın ve bölgemizin önde gelen havacılık, kruvaziyer markaları, teknoloji markaları, seyahat acenteleri, tur operatörleri, ülkelerin yetkili turizm ofisleri ve zincir otellerin en güçlü isimlerini bir araya getireceğiz. Yeni pazarlara açılmak isteyen markalar, bizim bölgemizden dışarı açılmak isteyenler veya bölgemize gelmek isteyenler böylece yeni fırsatlar yakalayacak, sektördeki gelişmeleri yakından ve birebir takip edebilecek.’’

Zirve programının detayları ve daha fazla bilgi için: https://www.uzakrota.com/

Vira Haber