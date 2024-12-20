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İstanbul'da Denizde Kaybolan Kardeşler İçin 27. Gününde De Arama Çalışmaları Sürdü

İstanbul'da Denizde Kaybolan Kardeşler İçin 27. Gününde De Arama Çalışmaları Sürdü

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 27. gününde de devam etti.

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Sarıyer'de 23 Kasım'da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 27. gününde de sürüyor. Arama çalışmaları İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında ve Marmara Denizi boyunca devam ediyor. Yetkililer, kayıp iki kardeşi bulmak için seferber olurken, Beşiktaş sahilinde suya dalan balık adamlar Can kardeşlerden bir iz bulmaya çalıştı.

Vira Haber 


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