TURMEPA ve YEĞİTEK İş Birliğiyle Öğretmen Buluşmaları Gerçekleştirildi

Antalya ve İstanbul’da 124 öğretmenin katıldığı proje buluşmalarında, teknoloji odaklı konferanslar düzenlendi ve eğitimler verildi. 18 Aralık’ta katılım sertifikalarını alan öğretmenler, denizlerimizin temiz kalması için teşvik edici çalışmalarını sürdürecekler.

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile ortak çalışmalara bir yenisi eklendi. Öğretmenlere yönelik deniz ve su kaynaklarıyla ilgili STEM projelerinin hayata geçirilmesi için ilk buluşma Antalya’da 11 Aralık’ta eTwinning öğretmenleriyle gerçekleşti. Uluslararası eTwinning Konferansı’nda TURMEPA eğitmenleri, 68 öğretmenin katılımıyla “Mavi Yeşil Önümden Çekil Oyun” atölyesini düzenledi. Bu atölyede, TURMEPA’nın deniz ve su kaynaklarının önemi, sürdürülebilir kullanımı ve toplumsal farkındalık konusunda hayata geçirdiği projeler anlatıldı. Türkiye genelinden katılımın olduğu konferansta TURMEPA’nın çalışmaları öğretmenlerden yoğun ilgi gördü.

İkinci durak Fenerbahçe Vapuru oldu

Eğitim iş birliği kapsamında diğer bir etkinlik ise 16-17-18 Aralık’ta İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi ev sahipliğinde Fenerbahçe Vapuru’nda gerçekleştirildi. Scientix elçisi 56 öğretmenle deniz ve su kaynaklarının korunmasına yönelik teknoloji odaklı projeler için bir araya gelindi. Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gaye Defne Ceyhan, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dalyan ve Sage Diniz Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. IT Destek Uzmanı Mehmet Fatih Arı’nın katkılarıyla gerçekleştirilen buluşmaya, öğretmenler yoğun ilgi gösterdi. 18 Aralık’ta katılım sertifikalarını alan öğretmenler, denizlerimizin temiz kalması için teşvik edici çalışmalarını sürdürecekler.

Yeni projeler hayata geçirilecek

TURMEPA’nın hayata geçirerek Milli Eğitim Bakanlığı’na kazandırdığı 4 STEM Laboratuvarı ve Bakanlık iş birliğiyle verilen hizmet içi eğitimlerle deniz ve su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamaların artırılması ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Tüm bu çalışmaları desteklemek üzere TURMEPA Akademi web sayfasında bulunan içeriklerin, Milli Eğitim Bakanlığı EBA Akademi portalına taşınması için de YEĞİTEK’le çalışmalar devam ediyor.

Vira Haber