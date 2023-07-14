İstanbul'da Denizin Üzerinde Toz Bulutu Oluştu
İstanbul'da denizin üzerinde kahverengi toz bulutu oluştu. Oluşan toz bulutunu gören vatandaşlar endişelendi.
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İstanbul Boğazı üzerine akşam saatlerinde kahverengi toz bulutu çöktü.
Boğazdaki gemilerin toz bulutu içerisinde ilerlediği görülürken, bazı vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.
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Etiketler : İstanbul, Deniz, Toz Bulutu
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