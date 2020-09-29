İstanbul'da Dolu Yağdı

İstanbul'da şiddetli yağmurun ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların arabalarını battaniyelerle örttüğü görülürken yolda hazırlıksız yakalananlar, dükkan ve duraklara sığındı

İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI

Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

Vira Haber