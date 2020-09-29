İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. İstanbul'da Dolu Yağdı
İstanbul'da Dolu Yağdı

İstanbul'da Dolu Yağdı

İstanbul'da şiddetli yağmurun ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

A+A-

İstanbul'da şiddetli yağmurun ardından başlayan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşların arabalarını battaniyelerle örttüğü görülürken yolda hazırlıksız yakalananlar, dükkan ve duraklara sığındı

İstanbul'da gök gürültülü sağanak geçişleri etkisini gösterdi. Bazı ilçelerde şiddetli yağış, bazı yerlerde ise dolu etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ile İstanbul Boğazı çevreleri ve Anadolu Yakası'nda Kadıköy ile bazı ilçelerde aralıklı gök gürültülü sağanak yağış başladı.

İSTANBUL'DA DOLU YAĞIŞI

Vatandaşlar, aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına hazırlıksız yakalandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 258 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.