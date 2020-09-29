Filyos Limanı İçin Çalışmalar Sürüyor

Türkiye'nin en büyük liman projelerinden biri olacak olan Filyos Limanı için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak’ta yer alan kuzey-güney aksı birbirine bağlayarak bölgeye katkı sağlayacak olan Filyos Limanı, Türkiye’nin en büyük liman projeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 km uzunluğunda olan projede ana yüklenici olan Kolin İnşaat’ın alt taşeronu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Körfez Deniz İnşaat Teknik Müdürü Hançer Özcan, projedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Körfez Deniz İnşaat köprü, liman, rıhtım gibi uzmanlık gerektiren projelerin deniz ya da su ile temas eden yapılarının inşaatında ismini başarıyla duyurmuş olan bir marka. Osman Gazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi birçok mega projeye çözüm sunan markanın Filyos Liman inşaatı gibi gündemlerindeki projeleri ve çalışmaları Teknik Müdürü Hançer Özcan ile konuştuk. Özcan, Zonguldak’ta yer alan Filyos Limanı projeleri hakkında şunları söyledi:

FİLYOS LİMANI İLE BÖLGE EKONOMİSİ CANLANACAK

"Zonguldak’ta yer alan Filyos Limanı Türkiye’nin en büyük liman projeleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 3 km uzunluğunda olan bu projede ana yüklenici olan Kolin İnşaat’ın alt taşeronu olarak çalışmalarımızı yapıyoruz.

Filyos Limanı İnşaatı işinde “50” (inch) kazıkların maniplasyonu, denize çakımı, üst yapıyla ilgili işler ve kronman betonu imalatları yapılıyor.

Projenin birinci etabında Ø1270 mm çapında, 1345 adet toplam 54.000 m kazık çakılması, üst yapı işleri dahilinde toplam 70.000 m³ beton dökülmesi, 100 m uzunluğunda, toplam 18.000 m³ kronman betonu dökülmesi gerçekleştirilecek.

İkinci etapta ise ø1270 mm çapında, 1344 adet kazık çakılması, üst yapı işleri dahilinde toplam 75.000 m³ beton dökülmesi, 2450 m uzunluğunda toplam 50.000 m³ kronman betonu dökülmesi işlemini yapacağız."