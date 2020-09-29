UTİKAD Tarihinde Bir İlk
Kasım ayı sonunda yapılması planlanan UTİKAD 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yönetime talip olan ‘Geçmişten Geleceğe’ ekibi UTİKAD tarihinde bir ilki gerçekleştiriyor.
Tüm lojistik hizmetleri temsil eden firmaların bir araya gelerek oluşturduğu yapılanma adına konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, bugüne kadar yapılanların değerini bildiklerini ifade ederek UTİKAD’ı ve lojistik sektörünü daha yükseklere çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
Lojistik sektörünün lider sivil toplum kuruluşu UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) 38. Seçimli Olağan Genel Kurulu’na hazırlanıyor. Kasım ayı sonunda tüm önleyici sağlık tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi planlanan Genel Kurul için UTİKAD tarihinde ilk defa mevcut yönetim kadrosunda yer almayan üyeler, bir araya gelerek oluşturdukları bir liste ile seçime girme kararı aldı.
“Geçmişten Geleceğe” adı ile ifade edilen bu birliktelik adına konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, UTİKAD tarihinde ilk defa üyelerin bir liste oluşturarak yönetime aday olduklarını açıkladı. Dr. Turan, “Bugüne dek, gelecek dönem UTİKAD yönetim kadroları mevcut Yönetim Kurulu’nca belirleniyordu. Biz bu sürecin bir alternatifi olarak, aynı heyecan ve hedefler doğrultusunda bir araya gelen ekibimizle, sektörümüzü daha ileriye taşımak istiyoruz.” diye konuştu.
‘Geçmişten Geleceğe, Birlikte El Ele’ yaklaşımıyla hareket ettiklerini ve geçmişte yapılamayanlara değil, gelecekte yapmak istediklerine odaklanacaklarını ifade eden Dr. Turan, adaylık süreciyle ilgili önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek, hedeflerini ve yol haritalarını açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
Geçmişten Geleceğe ekibinin Yönetim Kurulu listesinde yer alan üye firmalar ve temsilcileri:
Ares Uluslararası Nakliyat ve Dış Ticaret Ltd. Şti. / Engin KIRCI
Arkas Lojistik A.Ş. / Onur GÖÇMEZ
Asset Lojistik A.Ş. / Avşar DADA
Atako Taşımacılık Denizcilik A.Ş. / Haldun KAVRAR
Galata Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. / Vittorio ZAGAIA
Gürbulak Nakliyat Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. / Burhan ÇAKAN
John Good Denizcilik Taş. ve Lojistik Hiz. Tic. Ltd. Şti. / Levent AYDİNÇ
KeyLine Lojistik Hizmetler Ltd. Şti. / Dr. Kayıhan Özdemir TURAN
Mesco Uluslararası Taşımacılık İthalat İhracat Tic. A.Ş. / Müge TEKİN
Sarp Intermodal Hizmetleri İç ve Dış Tic. A.Ş. / Onur TALAY
SGS Transitnet Transit Sistemi Destek Hizmetleri A.Ş. / Mine KAYA
SOFT İş Çözümleri A.Ş. / Ergin KARGALIOĞLU
Ulusal Lojistik Antrepo Hizmetleri Dış Tic. Ltd. Şti. / Gökhan İSKENDER
Yeniay Lojistik A.Ş. / Nermin ÖNDER
Yusen İnci Lojistik ve Ticaret A.Ş. / Hakan MERİÇ
Vira Haber
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