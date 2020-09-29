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Sürüklenen Tekneye KEGM Müdahale Etti

Sürüklenen Tekneye KEGM Müdahale Etti

KEGM, Ardeşen Limanı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneyi limana çekti.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) Ardeşen Limanı açıklarında sürüklenen tekneyi kurtararak limana çekti.

KEGM'nin twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Ardeşen Limanı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin yedeklenerek emniyetli bir şekilde limanı çekildiği belirtildi. 

Açıklamada, 7 metre boyundaki teknede 1 kişinin bulunduğu kaydedildi. 

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