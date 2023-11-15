İstanbul'da Etkili Olan Sağanak Barajlara Yaradı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen baraj lardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından tekrar yükselişe geçti.

Son yağışlarda 11 milyon 931 bin metreküp su alan baraj ların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,08'e yükseldi.

Alibey Baraj ı'nda 3 gün önce yüzde 15,26 olarak ölçülen doluluk oranı, yağışlarla aldığı 820 bin metreküp su ile yüzde 2,4 artarak 17,66'ya çıktı.

Son yağışlarla birlikte doluluk oranları Büyükçekmece Baraj ı'nda yüzde 4,08'ten 5,04'e, Darlık Baraj ı'nda yüzde 26,59'dan 26,92'ye, Elmalı Baraj ı'nda yüzde 16,92'ten 20,32'ye, Istrancalar Baraj ı'nda yüzde 17,1'den 18,82'e, Kazandere Baraj ı'nda yüzde 5,84'ten 6,74'e, Pabuçdere Baraj ı'nda yüzde 2,56'dan 2,96'ya, Sazlıdere Baraj ı'nda yüzde 2,27'den yüzde 2,92'ye ve Terkos Baraj ı'nda yüzde 7,83'ten 8,62'ye, Ömerli Baraj ı'nda yüzde 34,31'den 35,37'ye yükseldi.

Vira Haber