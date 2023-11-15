“Koruya-Bilsen” Öğretmen Atölyesi ile Deniz Canlılarının Korunmasına Dikkat Çekildi

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle öğretmenler, “Koruya-Bilsen” adlı sanat atölyesinde bir araya geldi.

TURMEPA’nın, TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği “TUI Juniour Academy Türkiye” projesinde ilk yıl eğitimleri başarıyla tamamlandı. Muğla, Antalya, İzmir ve Aydın’da 4.520 öğrenci ve 536 öğretmene ulaşıldı. Proje kazanımlarını kamuoyuyla paylaşmak, denizlerin ve deniz turizminin önemini vurgulamak adına Antalya’da ortaokul branş öğretmenleri ile bir araya gelinerek Koruya-Bilsen başlıklı öğretmen atölyesi gerçekleştirildi. 6-7 Kasım’da Antalya Porto Bello Hotel Resort & Spa’da gerçekleştirilen etkinliğe Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zeynep Şeran, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar ve 60 öğretmen katıldı.

Etkinliğin açış konuşmasını yapan TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, “Denize, maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz TUI Junior Academy Türkiye projesinin birinci yılını başarıyla tamamladık. Eğitimlerle öğrencilerin denizlerin önemi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sürdürülebilir turizm, iklim değişikliği, plastik kirliliği, sıfır atık gibi konularda bilgiler edinerek farkındalıklarının artmasını hedefliyoruz. Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra öğrendiklerini pekiştirmeleri için kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri düzenliyoruz. Çocuklardan isteğimiz bu projeyle aldıkları eğitimlerin sonunda her birinin denizlerimizi, çevremizi, doğal ve kültürel mirasımızı koruyacak bireyler olmaları. Çünkü denizleri korumak nefesimizi, yarınımızı korumak demek. Mavi mücadelemizde bize destek olan TUI Care Foundation’a da bu vesileyle bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliği Antalya’da gerçekleştiriyor olmaktan da son derece memnunuz. Çünkü Antalya bizim için önemli bir bölge. Ülkemiz deniz turizminin en güzel yerlerinden biri olması sebebiyle korunması gereken çok özel bir yer. Eğitimlerimizle denizlerimizi kirletmemeyi öğretiyor, Adrasan’daki atık toplama teknemiz ile turistik yat ve teknelerden sıvı atık alımı yaparak binlerce litre deniz suyunun temiz kalmasına destek oluyoruz. Kıyı temizleme etkinliklerimizle de bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Antalya Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zeynep Şeran, yapılan atölye çalışmasının öğretmenlerdeki farkındalığı artırarak aynı zamanda motivasyon destekli bir çalışma olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Sıfır Atık projesinin tüm ülkede yaygınlaştırılması için atılan her adım çok değerli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Vira Haber