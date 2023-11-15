Meteorolojiden Denizler İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın 17 Kasım Cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vira Haber
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Etiketler : Meteoroloji, Deniz, Fırtına
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