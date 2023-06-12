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İstanbul'da İki Köprü Işıklandırıldı

İstanbul'da İki Köprü Işıklandırıldı

İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, skolyoz hastalığına dikkati çekmek amacıyla yeşil renkte aydınlatıldı.

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Skolyoz farkındalık ayı çerçevesinde her yıl haziranda hastalığa dikkati çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.


Bu kapsamda Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneğince, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü desteğiyle İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri yeşil renkte ışıklandırıldı.

Vira Haber

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