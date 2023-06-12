İlkbahar Yağışları İzmir'de Barajları Dolduramadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan 2022-2023 Su Yılı 7 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu'na göre, Ege Bölgesi'nde 1 Ekim 2022-30 Nisan 2023 döneminde yağışlar normale ve geçen seneye oranla azaldı.

Bölgede bu süreçte uzun yıllar yağış ortalaması 491,9 milimetre ölçüldü. Ege, bir önceki su yılının aynı döneminde 446,2 milimetre yağış aldı, bu senenin aynı periyodunda ise yağış 375 milimetre gerçekleşti.

Ege Bölgesi'nde nisan yağışları ise normalin ve geçen senenin üzerinde oldu.

Bölgede bu süreçte uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 54 milimetre ölçüldü. Ege, geçen yıl nisanda 21,1 milimetre yağış aldı, bu senenin aynı döneminde ise yağış oranı 74,2 milimetre olarak gerçekleşti.

Yağışlarda normaline göre yüzde 37, geçen senenin nisan ayına göre yüzde 250 civarında artış yaşandı.

İzmir'de yağışlar lokal ve düzensiz

Sonbahar ve kışı kurak geçiren İzmir kent merkezinde mart-nisan yağışları ise uzun yıllar ortalamalarının üzerinde kaydedildi.

Uzun yıllar yağış ortalaması mart ayında metrekareye 71 milimetre olan kentte bu yılın ayın ayındaki yağış miktarı 87,6 milimetre, uzun yıllar ortalaması 45 milimetre olan nisan ayında ise bu yılki yağış 75,4 olarak kayıtlara geçti.

Birçok kez su baskınlarının yaşandığı kentte bu yağışlar mart ayında 11 günde, nisanda ise sadece 7 günde düştü.

Mayıs ayında ise ortalamanın altında yağmur alan İzmir'de uzun yıllar yağış ortalaması 12,4 olan haziran ayında ise şimdiye kadar 35,8 milimetre yağış düştü.

İçme suyu barajlarında doluluk oranları geçen yılın gerisinde

Geçen yılın sonbahar ve bu yılın kış mevsimini kurak geçiren İzmir'de çoğunlukla sağanak şeklinde etkili olan ilkbahar yağışlarına karşın yağışlı gün sayısının az olması ve yağmurun lokal olarak yağması nedeniyle içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk oranları geriledi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 9 Haziran tarihli verilerine göre de kentteki 5 barajın doluluk oranı geçen senenin aynı ayına göre azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre, doluluk Tahtalı'da yüzde 59'dan yüzde 40'a, Balçova'da yüzde 61'den yüzde 56'ya, Güzelhisar'da yüzde 80'den yüzde 71'e, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 81'den yüzde 50'ye, Ürkmez'de yüzde 82'den yüzde 45'e düştü.

İZSU Su Arıtma Dairesi Başkanı Hakan Alpsoykan, yağışların düzensiz olması nedeniyle barajların yeterince su alamadığını anlattı.

İzmir'in su ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini Tahtalı Barajı'nın karşıladığını hatırlatan Alpsoykan, buradaki su miktarı ve yağışlı gün sayısına ilişkin şunları kaydetti:

"Özellikle bahar yağmurları İzmir'de de şiddetli oldu ancak kısa sürmesi ve lokal olması nedeniyle derelerimiz akışa geçmedi. Ama bununla beraber bu 1 aylık periyotta yaklaşık 2 milyon 750 bin metreküp su geldi barajımıza. Tahtalı Barajı'nda şu an yaklaşık 10 ay yetecek su bulunmakta. Kısa süreli yağışlardan dolayı istediğimiz miktarda suyu alamadık. Lokal yağışlar çok fazlaydı. İlkbaharda yağış oranı yüksek ancak süresi kısıtlı oldu. Bu son yağışlarda Tahtalı Barajı'nı besleyen dereler hiç akışa geçmedi. İnşallah önümüzdeki yıllarda yağışlı gün sayımız da artar ve daha fazla yağış alırız."

Alpsoykan, Tahtalı Barajı'nın bu yıl ekim-nisan aralığında 44 milyon 516 bin 900 metreküp su topladığını, geçen yılın aynı döneminde ise rakamın 95 milyon 452 bin metreküp olarak kayıtlara geçtiğini sözlerine ekledi.

Vira Haber