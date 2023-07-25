SON DAKİKAAdana'da 5,5 Büyüklüğünde Deprem

  1. HABERLER

  2. BALIKÇILIK

  3. İstanbul'da Kaçak Balık Avlayan Kişiye Ceza
İstanbul'da Kaçak Balık Avlayan Kişiye Ceza

İstanbul'da Kaçak Balık Avlayan Kişiye Ceza

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kaçak balık avladığı tespit edilen kişiye 16 bin 561 lira ceza verildi.

A+A-

Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı ile İBB ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde denetim yaptı.

Denetimlerde, zaman yasaklarına aykırı avlandığı tespit edilen 160 kilogram 4 mavi yüzgeçli orkinos balığına el konuldu.

Balıkları avlayıp satmaya çalışan kişiye de 16 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 36 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.