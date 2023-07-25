Yalıkavak Marina Uluslararası Yat Yarışında Ev Sahipliği Yapıyor

Dünya yatçılık sektörünün en prestijli kurumlarından İngiltere merkezli The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından ‘’2022 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası'', “2020-2021 En İyi Uluslararası Marina” ve “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen ilk marinası olan Yalıkavak Marina, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın 2023 yılı ilk ayağı olan Muğla etabına ev sahipliği yapıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’nın ilk etabı olan Halikarnas 100. yıl Kupası, Yalıkavak Marina’dan 25 Temmuz Salı günü start alıyor. Deniz ve yelken tutkunlarını bir araya getiren yarış, Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan zorlu bir parkurun tamamlanmasıyla 29 Temmuz’da Yalıkavak Marina’da sona erecek. 30 Temmuz’da Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilecek ödül töreni ile Halikarnas 100. Yıl Kupası’nın galipleri kupasına kavuşacak.

Marina Direktörü Deniz Akaltan; “Yalıkavak Marina olarak modern altyapımız, kaliteli hizmet anlayışımız ve muhteşem manzaramız ile deniz sporları tutkunları için mükemmel bir alan oluşturduk ve etkinliğimize katılan tüm ekiplerin unutulmaz bir deneyim yaşamasını umuyoruz. Etkinlik boyunca yarışçılarımıza destek vermek ve onları ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Yalıkavak Marina ailesi olarak, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'na katılan tüm sporculara başarılar diler, etkinliğin deniz sporlarına olan ilgiyi artırarak ülkemizin güzelliklerinin dünya ile paylaşılmasına katkı sağlamasını temenni ederiz.’’ dedi.

Yalıkavak Marina, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Muğla Valiliği’nin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğu ve Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonu altında İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen bu görkemli organizasyonda dünyanın dört bir yanından gelen ekiplere ev sahipliği yapıyor.

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışına geçtiğimiz yıl 135 tekne, 1000’den fazla sporcu ile katıldı. Yarışlara katılmak için bu yıl da yerli, yabancı en iyi yelken ekiplerinin hazırlıkları sürerken, Yalıkavak Marina etabına 60’dan fazla ekibin ve 500’den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

Vira Haber