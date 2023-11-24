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İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Muhalefeti Engeli

İstanbul'da Vapur Seferlerine Hava Muhalefeti Engeli

 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

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Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı'nda seferler Moda İskelesi'ne uğramadan gerçekleştirilecek.

Aşiyan'da yaşanan yoğun akıntı sebebiyle de vapur seferlerinde Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak.

Vira Haber

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