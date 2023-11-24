Kayıp Mürettebatından Bir Kişinin Daha Cansız Bedeni Bulundu

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran hayatını kaybeden mürettebat için taziye mesajı yayınladı;

'Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle batmasından büyük üzüntü duyduk.

Arama kurtarma çalışmalarından da umutla beklediğimiz sevindirici haberi maalesef alamamanın üzüntüsünü yüreklerimizde derinden hissediyoruz. Acımız çok büyük…

Elim kazada yaşamlarını yitiren 12 denizcimize, Allah’tan rahmet, kederli aileleri, yakınları ve Kafkametler Denizcilik Şirketine sabır ve baş sağlığı diliyoruz. Allah, her türlü afetten korusun. Başımız sağ olsun…'

Bizler de Vira Haber ailesi olarak bu elim kazada hayatını kaybeden tüm denizcilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.

Vira Haber