İstanbul'da Vapur Seferlerine Lodos Engeli

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Maltepe-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadıköy-Yenikapı-Bursa, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden bazıları yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava konuşları gerekçesiyle, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ise teknik arıza nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamamıştı.