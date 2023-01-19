Limana Çarpan Kruvaziyer Amasra’da Bekletilecek

Soçi kentinden 2 gün önce hareket eden, 385 Rus turist ve 283 personel taşıyan Panama bandıralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle geminin yan kısmı, limandaki usturmaçalara çarptı, 8 usturmaçada hasar oluştu. Limana demirleyemediği için yolcu ve mürettebatıyla açıkta bekleyen gemide, hasar tespit çalışması başlatıldı.

Yoğun akıntı nedeniyle dalgıçların sağlıklı çalışma yürütememesi üzerine gemi, suyun daha durgun olduğu liman ağzına getirildi. Dalgıçlarca burada yapılan hasar tespit çalışmalarında geminin arka bölümünde yer alan pervane kanatlarının hasar gördüğü belirlendi.

Hasarın giderilmesi için geminin bu gece liman ağzında demirli kalacağı, teknik personelin değerlendirmesinin ardından geminin hareketi ve yolcuların durumuyla ilgili yarın karara varılacağı öğrenildi.

Sahil güvenlik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, liman bölgesine gelerek çalışmaları takip etti.