İzmir Konak ilçesi önlerinde, 18 Ocak Çarşamba günü sabah 5.30 sularında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaparken deniz polisi tarafından tespit edilen ve dur ihtarlarına uymayarak kaçmaya çalışan balıkçı teknesi 3 sahil güvenlik botu ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Reis Bey isimli tekne tarafından düzenlenen operasyonla durdurularak etkisiz hale getirildi.

Teknede bulunan şahıslara yasa dışı su ürünleri avcılığı yapmaları sebebiyle 211 bin 619 TL, Çevre Kanunu kapsamında atıklarını verdiğini beyan edememesi üzerine 73 bin 243 TL olmak üzere toplam 284 bin 862 TL idarî para cezası uygulandı. Avlanan 20 kasa balığa ve teknenin ağlarına el konulan balıkçı teknesinin ruhsatı da 3 ay süre ile alınarak seyir emniyetine yönelik eksikliklerinden dolayı seferden alıkonuldu.

Aynı zamanda tekne kaptanı olan ve kendine zarar vermek suretiyle direnen ve etkisiz hale getirilen 1 tekne personeli hakkında kolluk kuvvetine mukavemetten adlî işlem başlatıldı.

Vira Haber