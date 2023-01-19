Bakan Mehmet Muş’tan Uzmar Tersanesi’ne Ziyaret

Kocaeli’nde resmi görüşmelerini sürdüren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kocaeli Serbest Bölgesi’nde bulunan ve dünyanın en büyük römorkör üreticilerinden biri olan Uzmar Tersanesi’ni ziyaret etti.

Bakan Muş’un ziyareti esnasında kendisine eşlik eden Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ “Sayın Bakan Mehmet Muş’un burada olması bizim için oldukça önemli. Türkiye'nin römorkör ve iş botu üreticileri artık dünyanın sayılı markaları arasına girdi. Özellikle römorkör inşası konusunda Türkiye lider konumda. Sayın bakana tersanemizde devam eden 4. faz yatırımlarımızı, üretimde olan römorkörlerimizi ve devam eden projelerimizi anlattık. Uzmar filosu için inşa ettiğimiz UZMAR 2, 4 ve 6 römorkörlerimizi inceledik.

Yeni yatırımlarımız sayesinde iki katına çıkardığımız üretim kapasitemizi yerinde gösterme fırsatına nail olduk. Kendilerine tersanemizi ziyaret ederek bizi onurlandırdıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

