RMK MARINE’den ilk olacak proje

RMK MARINE, öngörülen görev profiline göre %90’a varan oranda rüzgâr enerjisinin itme gücüyle çalışacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi için açılan uluslararası ihaleyi kazanarak, kendi segmentinde dünyadaki ilk örneklerinden biri olacak geminin inşası için Fransız şirket Neoline Armateurs ile sözleşme imzaladı.

Yüksek teknolojili ve tam otomasyonlu donanımının yanı sıra, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkan 136 metre boyundaki yelkenli RoRo gemisi Neoliner, optimum seyir rotasını belirleyen sensör sistemi, karbon fiber teknolojisiyle inşa edilen direkleri ve 3000 m2’lik yelken alanıyla sınıfında fark yaratıyor.

Türk gemi inşa sanayinin öncü şirketlerinden RMK MARINE, çevreci ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanacağı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. RMK MARINE, öngörülen görev profiline göre %90’a varan oranda rüzgâr enerjisinin itme gücüyle çalışacak ve bu özelliğiyle kendi segmentinde dünyadaki ilk örneklerinden biri olacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi için açılan uluslararası ihaleyi kazandı ve geminin inşası için Fransız şirket Neoline Armateurs ile 28 Kasım 2022’de sözleşme imzaladı. Söz konusu sözleşme gerekli koşulların yerine getirilmesini takiben 6 Ocak 2023’te yürürlüğe girdi ve nihai anlaşma Fransa’nın Nantes kentinde tarafların katılımıyla gerçekleştirilen törenle kamuoyuna duyuruldu.

2025 yılında teslimi planlanan ve konsept ismi Neoliner olan 136 metre boyundaki RoRo gemisinde yüksek seviyeli entegrasyon ve otomasyon içeren navigasyon ve yelken donanımı kontrol sisteminin yanı sıra rüzgâr ve deniz koşullarını değerlendirerek optimum seyir rotası ve sürati belirleyen akıllı sensörler yer alıyor. Gemide ayrıca yelken donanımı ile seyir için uygun rota belirleme sistemi, hafif, dayanma gücü yüksek ve katlanabilir karbon fiber iki direk üzerine konumlandırılan özel malzemeden üretilmiş katlanabilir yelkenler de bulunuyor.

Toplamda 3000 m2’lik yelken alanı, 20 kişilik gemi personeli ve 12 yolcu kapasiteli yaşam mahalleri ile yaşam destek sistemlerine sahip Neoliner’ın 6300 tonluk kargo taşıma kapasitesi bulunuyor. Bu aynı zamanda 321 adet araba, 265 adet 20’lik konteyner veya 125 adet 40’lık konteynere eş değer kapasite olarak dikkat çekiyor. Öte yandan yelkenli Ro-Ro gemisinin tasarımında, çözüm ortakları olarak Fransa’nın önde gelen gemi tasarım şirketlerinden Bureau Mauric, yelken donanımı tasarımcısı ve üreticisi olan Chantiers De l’Atlantique tersanesi, yelkenle seyir için özel navigasyon sistemi konusunda uzman D-ICE şirketi ve farklı çözüm ortakları ile birlikte çalışan RMK MARINE, bu süreçte diğer kritik ekipmanların tedarikçileriyle de iş birliğine giderek geminin tasarım ve inşasında bir sinerji yaratılmasında da önemli bir rol üstleniyor.

RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu: “IMO’nun dekarbonizasyon ve sera gazlarını azaltma hedefleriyle uyumlu bir şekilde müşterilerimize yenilikçi ve çevreyle azami uyumlu çözümler sunuyor, başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kendi sektörümüzde de uygulama alanı bulmasını çok kıymetli buluyoruz.”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RMK MARINE Genel Müdürü Adnan Nefesoğlu, “Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tüm gemilerin karbon emisyonlarını 2030’a kadar %40, 2050’ye kadar %70 azaltma ve nihayetinde karbon sıfır olma hedeflerini belirlemişti. Biz de bu hedeflerle uyumlu bir şekilde çevreci ve karbon ayak izini azaltan teknolojileri hayata geçirdiğimiz projelerde kullanıyoruz. Öte yandan başta rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kendi sektörümüzde de uygulama alanı bulmasını çok kıymetli buluyoruz. Öngörülen görev profiline göre %90’a varan oranda rüzgâr enerjisinin itme gücüyle çalışacak ticari yelkenli Ro-Ro gemisi Neoliner’ın inşası için Neoline Armateurs ile imzaladığımız sözleşme de çevre dostu üretim anlayışımızın önemli bir göstergesidir. 5 Temmuz 2022 tarihinde imzaladığımız Niyet Anlaşması’nın ardından süreci anılan geminin inşası için müşterimizle sözleşme imzalamanın ve bu sözleşmeyi efektif hale getirme ayrıcalığına ulaşarak sonlandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Altyapı imkânlarımız ve kabiliyetlerimiz, yetenek setlerimiz, finansman gücümüz, küresel pazardaki müşterilerimiz nezdindeki bilinirliğimiz, sektörde yarattığımız farkındalık ve güvenirliğimizden aldığımız güçle bizleri heyecanlandıran bu önemli projeyi başarıyla tamamlayacağımıza olan inancım tam” dedi.

Neoline Armateurs adına konuşan CEO Jean Zanuttini ise şu hususları ifade etti: “Başlangıçta birçok açıdan imkânsıza yakın görünen bu projeyi birlikte başarmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Günümüzün en büyük sorunları arasında yer alan iklim değişikliğinin her gün farklı alanlarda karşımıza çıktığı bir ortamda, rüzgâr gücünün ticari gemiler için kullanılmaya başlanması, giderek karmaşıklaşan enerji sorununa fayda odaklı bir çözüm sunuyor. Rüzgârın diğer birçok enerji kaynağının fiyatından ve ulaşılabilir olmasından daha öngörülebilir bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Rüzgâr gücünün sektörümüzde enerji kaynaklarının dönüşümünde bizlere eşsiz bir fırsat sunduğuna inanıyoruz.”

Vira Haber