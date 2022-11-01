İstanbul'da Yoğun Sis Nedeniyle Vapur Seferleri Aksadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatlarına ait sosyal medya hesabından, İstanbul Boğazı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle seferlerde iptaller ve aksamalar yaşanabileceği bilgisi paylaşıldı.

Marmaraya ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kentte etkili olan sis nedeniyle vapur seferlerinde yaşanan aksama nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında ilave trenlerin sefere konulduğu bildirildi.

